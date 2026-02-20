ユビキタスＡＩが後場急上昇し、一時前日比２９円（７．９％）高の３９４円に上昇する場面があった。午後０時３０分ごろ、セキュリティー領域での高い専門知識を有し、システムコンサルティングや開発受託を手掛けるアーティファクト（横浜市港北区）と業務提携契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが株価を押し上げた。 今回の提携は、ユビキタスＡＩが展開するセキュリティー製品群の価値