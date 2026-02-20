【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Venue101』#106が、2月28日23時からNHK総合にて生放送される。 ■出演アーティスト/歌唱楽曲 Aぇ! group「Again」キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」syudou「暴露」STARGLOW「Star Wish」※アーティスト名50音順 ■Aぇ! groupは、“立ち止まりそうな瞬間にもう一度前を向いていく勇気”を与えてくれる新曲「Again」を披露 Aぇ! groupは、『Venue101』の生放