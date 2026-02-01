松嶋菜々子が主演を務めたドラマ『やまとなでしこ』（フジテレビ系）が2月20日よりTVerにて無料配信スタートした。 参考：反町隆史と夫婦揃って主演も話題松嶋菜々子が『おコメの女』で見せる真骨頂のヒロイン像 2000年にフジテレビ系で放送された本作は、松嶋演じる玉の輿を虎視眈々と狙うキャビンアテンダント・神野桜子と、堤真一演じる彼女に恋して身分を偽る貧乏な男・中原欧介の恋模様を描いたロマンティック