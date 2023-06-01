松嶋菜々子が主演を務めたドラマ『やまとなでしこ』（フジテレビ系）が2月20日よりTVerにて無料配信スタートした。

2000年にフジテレビ系で放送された本作は、松嶋演じる玉の輿を虎視眈々と狙うキャビンアテンダント・神野桜子と、堤真一演じる彼女に恋して身分を偽る貧乏な男・中原欧介の恋模様を描いたロマンティックラブコメディ。

主人公・桜子役の松嶋、欧介役の堤のほか、矢田亜希子、筧利夫、須藤理彩、東幹久、森口瑤子、西村まさ彦らが出演。脚本は中園ミホが担当した。

類いまれなる美貌と教養を武器にする桜子だが、幼少期の貧乏生活のトラウマから「世の中でいちばん大切なもの。それは、お金」という哲学を持っていた。そんな彼女が、欧介との出会いを通して本物の愛に気づいていく姿や、過去の恋に挫折し数学の道を諦めていた欧介が彼女に思いを寄せていく姿は当時多くの視聴者を魅了。MISIAが歌う主題歌「Everything」も大ヒットを記録した。

