ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）で4位につけた千葉百音（木下グループ）のコーチが、演技直前に見せた珍行動の反響が拡大している。映像を見た海外ファンも、その行動に熱視線を送っている。次々と70点台が飛び出すハイレベルな争いのなか、最終滑走でリンクに登場した千葉。初の五輪の大舞台という、ただでさえ緊張してしまう場面で20歳のスケーターを笑顔に