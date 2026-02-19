ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一ペアが金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美が１９日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月曜〜木曜・前８時〜１１時）に生出演した。三浦・木原ペアの快挙に「宇宙一ですよ！」と号泣解説が話題を呼んでいた。前夜に日本へ帰国し、メディア初出演となった高橋は冒頭で「応援の一心だったし、応