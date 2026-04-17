天皇皇后両陛下が主催する「春の園遊会」が4月17日、東京の赤坂御苑で催された。園遊会にはフィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来・木原龍一、“りくりゅうペア”も出席。同日引退した2人に、両陛下からは労いのお言葉をかけられた。【映像】りくりゅうペアにお言葉をかけられる天皇皇后両陛下両陛下から「おめでとうございます」「素晴らしかったです」と祝福されると、りくりゅうペアも声を揃