ＦＦＲＩセキュリティが続伸、前場取引終盤に急動意し一時４４０円高の９４００円まで上値を伸ばす場面があった。きょう午前１１時にアドバンテストがランサムウェアを伴うサイバーセキュリティーインシデントが発生したことを公表しており、株価を急速に軟化させたが、同じ時間帯にＦＦＲＩには短期資金が流入した。アドテストは今月１５日にＩＴ環境内において異常な動きを検知したことに対応し危機管理体制を立ち