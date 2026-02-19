東京ディズニーシーの新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の音楽をデジタルアルバムとしてリリース！世界中のダンスと音楽のパワーがあふれるステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」の楽曲が、たっぷりと楽めます☆ 東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」デジタルアルバム ©Disney ダウンロード価格 ：各ストアに準じます発売日：2026年2月18日収録楽曲：ダンス・ザ・グローブ！ザ・シティ