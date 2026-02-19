令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。2月18日（水）の放送では、森がグラビア撮影での意外な本音を明かす場面があった。【映像】森香澄、グラビア撮影時に「普通じゃつまらない」 芸人の偏見から意外な本音を暴露同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティ。