ショートトラック男子の林孝筇（２９＝中国）が、汚名返上に失敗した。韓国出身の林は、同国代表として２０１８年平昌五輪で同種目１５００メートルで金、５００メートルで銅メダルを獲得した。ショートトラックが盛んな国でスター選手となったが、１９年にセクハラ行為が明らかになった。同国の競技連盟から１年の資格停止処分を受けるなど、母国での現役続行が難しくなったことから、２０年末に中国へ国籍を変更した。