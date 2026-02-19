チーム再建を託された池山隆寛新監督昨季セ・リーグ最下位と低迷する東京ヤクルトスワローズの再建を託されたのは、現役時代"ブンブン丸"の愛称で親しまれた池山隆寛新監督。かつて"三振かホームランか"の打撃スタイルでファンを魅了した指揮官が目指す野球とは？キャンプ地の沖縄・浦添で独占インタビュー！＊＊＊【ケガ対策のため休養日を減らす】――新監督として迎える春のキャンプ。心境は？池山隆寛（以下、池山）