「ビッグダディ」こと林下清志氏（60）が18日、ブログを更新。ヴィーガンに対する私見を投稿した。ヴィーガンは肉や魚、乳製品、卵などの動物性食品を一切食べず、レザーや羽毛のような動物由来製品も消費せずにいる人やそのライフスタイルを指す。林下氏は最初に「ヴィーガンという生き方を選択している方々がいます、動物からあらゆる搾取をせずに生きるという方々です。その考えは尊いと思います」とつづった。そして「