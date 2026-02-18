ミラノ・コルティナ五輪で2026年2月18日（日本時間）に行われたフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）に出場した、スイスのキミー・レポンド選手に、SNSで注目が集まっている。「手足長い！！」の声レポンド選手はSPで59.20点を記録し、20日（日本時間）に行われるフリーにも進出する。SNSで注目されたのは、177センチという身長の高さと手足の長さだ。Xでは「レポンドさん177cmもあるんだ 手足がなっがい」「レポンドさ