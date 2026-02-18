日本武道館や東京体育館のワンマンライブを成功させ、勢いに乗っているアニソンダンスパフォーマーチーム「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」(略称：RAB）。その最年少メンバー・龍が2月18日(水)、ファースト写真集『TOY BOX』をリリースする。遊園地ではしゃいだりプールで泡まみれになったり、10代最後の姿を余すことなく撮影。REAL AKIBA BOYZのメンバーや、共にバトルを勝ち抜いてきた高校生ダンサー・勇太もゲスト出