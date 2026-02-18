ビットコインは代表的な暗号資産（仮想通貨）で、その利用者数は年々増加傾向にあります（※1）。しかし、その性質からハイリスク資産といえます。 今回は、老後資金の基本的な考え方を整理したうえで、ビットコインなどのハイリスク資産に投資する際の注意点と、老後資金の運用方法について解説します。 老後資金は3分類で考えよう 老後の資金は、「生活に必要な資金」「使途が決まっている資金」「残す資金」の3つ