外国人のための交通安全教室で熊本県警が自転車の交通ルールについて説明しました。「青い紙を警察官から渡されることがあります」 熊本市内で行われたのは、外国人向けの交通安全教室。県警が開いているもので、韓国やインドネシア出身など、県内で暮らす約20人が参加しました。参加者は、自転車を運転する際の信号や標識の確認方法や、4月に導入される自転車の青切符制度について学びました。 ■韓国出身 キム・ギソ