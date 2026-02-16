八代市はおととい（14日）午後、職員が飲酒運転で摘発されたことを明らかにしました。 八代市によりますと、14日夕方、40代の男性職員が自分の車で熊本県芦北町を走行中、巡回中のパトカーに停止を求められ、呼気1リットル当たり、摘発基準値を超える0.17mgのアルコール分が検出されたため、酒気帯び運転の疑いで摘発されました。 八代市によりますと、この日、男性職員は休日で、朝から正午まで500ml入りの缶ビ