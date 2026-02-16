Àµ¸á¤Þ¤Ç´Ì¥Óー¥ë4ËÜ¡¢²¾Ì²¸å¤Ë±¿Å¾¡¡È¬Âå»Ô¿¦°÷¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾ÍÆµ¿¤ÇÅ¦È¯
È¬Âå»Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡Ê14Æü¡Ë¸á¸å¡¢¿¦°÷¤¬°û¼ò±¿Å¾¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Âå»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14ÆüÍ¼Êý¡¢40Âå¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤¬¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç·§ËÜ¸©°²ËÌÄ®¤òÁö¹ÔÃæ¡¢½ä²óÃæ¤Î¥Ñ¥È¥«ー¤ËÄä»ß¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¸Æµ¤1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¡¢Å¦È¯´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë0.17mg¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Âå»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤ÏµÙÆü¤Ç¡¢Ä«¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç500mlÆþ¤ê¤Î´Ì¥Óー¥ë4ËÜ¤ò°û¤ß¡¢²¾Ì²¤·¤¿¸å¡¢¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¼ò¤ä¤¿¤Ð¤³¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¡¢µ¢Âð¤¹¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¬Âå»Ô¤Ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÄ¨È³¿³µÄ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ½èÊ¬¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
¾åÅÄ,
ÆÁÅç,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ê©ÃÅ,
Ë¡Í×,
Åìµþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Í¥¸