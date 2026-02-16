リニア静岡工区の着工に残された課題がまた一つ解決した。ジャーナリストの小林一哉さんは「トンネルで出る要対策土について、JR東海が大きな方針転換をし、県が了承した。JR東海はここにきてカネと時間をかけてでも着工を目指す方針に舵を切った」という――。■残された「土」の問題もついに解決静岡工区のリニア工事について、川勝平太前知事は「水」と「土」の大きく2つの置き土産を残した。このうち大井川の「水」については