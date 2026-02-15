群馬県片品村のスキー場で、スキーとスノーボードで滑っていた男性同士が衝突する事故があり、このうち78歳の男性の死亡が確認されました。警察によりますと、片品村の「丸沼高原スキー場」できのう（14日）午後1時すぎ、スキー場のパトロール隊員から「男性同士の衝突で、うち1名の意識がない」と119番通報がありました。事故が起きたのはスキー場の中級者用コース上で、群馬県沼田市の会社員男性（78）がスキーで、千葉県柏市の