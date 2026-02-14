Photo: junior この記事は2025年10月15日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ネット通販が毎日のように届くような昨今、段ボールを開封の回数も比例して増えていますよね。毎回ハサミやカッターを探したり、面倒だから手で無理やり開けて爪を傷める。この地味なストレス、道具でサクッと解決しません