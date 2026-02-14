日常から少し距離を置き、心と身体を整える時間を過ごしたい。そんな大人の女性におすすめしたいのが、舞浜エリアに位置する「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」です。東京駅から電車で約20分、舞浜駅からは無料シャトルバスでアクセス可能。2026年1月にはスパエリアとレストランの大規模リニューアルが行われ、滞在型ウェルネス施設としてさらに進化しました。今回は“ご褒美・ウェルネス”の視点から、新しくなった「SPA & H