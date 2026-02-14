都心から約30分で叶う本格リトリート！「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」で楽しむご褒美ウェルネスステイ
日常から少し距離を置き、心と身体を整える時間を過ごしたい。
そんな大人の女性におすすめしたいのが、舞浜エリアに位置する「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」です。
東京駅から電車で約20分、舞浜駅からは無料シャトルバスでアクセス可能。
2026年1月にはスパエリアとレストランの大規模リニューアルが行われ、滞在型ウェルネス施設としてさらに進化しました。
今回は“ご褒美・ウェルネス”の視点から、新しくなった「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」の魅力を紹介します。
「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」で楽しむご褒美ウェルネスステイ
住所：千葉県浦安市千鳥13-20
アクセス：JR京葉線「舞浜駅」より無料シャトルバスで約7分
公式サイト：https://www.my-spa.jp/
「SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア」は、2026年1月15日（木）より、スパエリアをフルリニューアルしてオープン！
スパは、“わたしだけの癒し時間をデザインする”をコンセプトに、心と体を深く満たす特別な空間へと変わりました。
今回は、新しくなった「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」の魅力を“ご褒美・ウェルネス”の視点で紹介していきます☆
身体をゆるめる、露天温泉からのスタート
「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」を訪れたら、まず体験したいのが天然温泉「黄金の湯」
露天エリアに設けられた天然温泉「黄金の湯」は、地下1,700mから湧き出る源泉かけ流しの温泉。
塩分を含むやわらかな湯ざわりで、冷えやすい身体をじんわりと包み込みます。
今回のリニューアルで浴槽が新しくなりました。
泉質は「含よう素−ナトリウム−塩化物強塩温泉」で、塩分を多く含むため、入浴後も肌にうるおいのヴェールをまとったような感覚が続きます。
保温性にも優れ、冷えや乾燥が気になる方にうれしい“熱の湯”として知られています。
このほかにもあわせて6種類のお風呂が楽しめます。
また、女性専用の4階スパエリアには、フィンランド産の希少木材を使用した「ケロサウナ」や、アロマが香るスチームサウナ「カルダリウム」も完備。
機能性とデザイン性を兼ね備えた空間が、心身をゆるやかに整えてくれます。
身体の芯までしっかりと温まった後は、露天エリアに設けられた外気浴スペースへ。
休憩用チェアに身を預け、外の空気をゆったりと感じながら過ごす時間は、温浴とのコントラストを楽しめるひとときです。
温かい温泉と外気によるクールダウンを繰り返すことで、身体の緊張がやわらぎ、心も自然と落ち着いていく感覚が得られます。
“温める・休む”を意識した過ごし方が、深いリラックスへと導いてくれそうです。
景色と余白を楽しむ、新しいウェルネス空間「SPA+」
リニューアルの大きなポイントとなっているのが、5階に新設された男女共用エリア「SPA+」
「SPA+」では、サウナに加え、発汗を促す岩盤浴や美容ケアを組み合わせた多彩なデトックス体験が用意されています。
利用時には専用の岩盤浴着が用意されているため、リラックスした服装でエリア内を行き来できるのも嬉しいポイントです。
発汗・温活・美容を一体で楽しむ岩盤浴
「SPA+」の岩盤浴エリアには、過ごし方や気分に合わせて選べる、個性の異なる空間が用意されています。
ただ横になるだけでなく、「今日はどう整えたいか」を考えながら巡れるのも、このエリアの魅力です。
SALT BRICK｜光と温もりに包まれる
温度：約50℃
ヒマラヤ岩塩を使用した岩盤浴ルーム。
壁面に埋め込まれた岩塩がやわらかなオレンジ色に発光し、温かみのある空間をつくり出しています。
目を閉じても、開けても心地よい、視覚と体感の両方から癒やされる部屋です。
DANRAN｜会話を楽しみながら、ゆるやかに温まる
温度：約50℃
壁や床、ベンチから伝わるやわらかな輻射熱で、身体を芯からじんわりと温める空間。
その名の通り、友人や家族と会話を楽しみながら過ごせる雰囲気が特徴です。
静かに汗をかくというより、心もほどける“団欒の時間”を大切にしたいときに向いています。
MEISOU｜何も考えず、静かに整える
温度：約30℃
やや低めの温度設定で、深いリラックスを目的とした空間。
天井には幻想的な映像が映し出され、視覚からも非日常感を演出します。
横になりながら呼吸を整え、自分自身と向き合う時間を過ごしたいときにおすすめです。
SHIKISAI｜光の変化を楽しむ、感覚的な岩盤浴
温度：約45℃
「色」がもたらす印象に着目した、ユニークな岩盤浴空間。
時間帯によって変化する光の色を浴びながら、気分を切り替えるように過ごせます。
考えすぎず、感覚的にリラックスしたいときに取り入れやすい一室です。
MIKAGE｜動いて整える、アクティブなひととき
温度：約40℃
モニターの映像を見ながら、セルフでストレッチや軽いヨガができるアクティブなルーム。
適度な温かさの中で身体を動かすことで、固まりがちな筋肉をゆるめ、リフレッシュ感を高められます。
「じっとしているより、少し動きたい」日に選びたい空間です。
KAMAKURA｜熱を静かに手放すクールダウン
温度：約10℃
各岩盤浴ルームで温まった身体をクールダウンさせるための空間。
ひんやりとした空気が心地よく、温と冷のメリハリをつけることで、次の休息時間へと自然につなげてくれます。
かまくらのような形も印象的です。
プロ仕様のマシンを自由に使えるセルフエステ
さらに今回のリニューアルでは、プロ仕様のマシンを自由に使える「セルフエステ」コーナーが新設されました。（別途有料）
温浴やサウナ、岩盤浴で身体を温めた流れのまま、美容ケアまで行えるのが大きな特長です。
セルフエステでは、エステサロンでも使用されるプロ仕様の多機能マシンを導入。
6種類のヘッドを使い分けることで、フェイシャルからボディラインのケアまで、全身をトータルにメンテナンスできます。
個室内にはタブレットや説明資料が用意されており、操作方法を確認しながら自分のペースで進められる設計。
エステティシャンに気を使うことなく、気になる部位に集中できるため、静かに美容時間を過ごしたい方にも適しています。
個室は全3室で、1人用が2室、友人同士や母娘で利用できるペアルームが1室。
スパで癒やされた後に一緒に美容ケアを楽しむなど、女子旅や親子旅にも取り入れやすいサービスです。
24時まで利用できるため、滞在スケジュールに無理なく組み込めるのも魅力となっています。
自然発酵の温もりに包まれる「えん発酵温熱木浴®︎」
スパ体験をさらに深めたい方におすすめなのが、自然の力を活かした温浴「えん発酵温熱木浴®︎」（別途有料）
ヒノキパウダーや葉、良質な米ぬかを独自にブレンドし、電気やガスを使わず、微生物の自然発酵による熱だけで温まるのが特徴です。
発酵によって生まれるやわらかな熱に包まれながら、木の香りを深く吸い込む時間は、通常の温浴とはひと味違う心地よさ。
身体の芯からじんわりと温まり、こわばっていた筋肉や緊張が少しずつほどけていく感覚を味わえます。
血行を促し、巡りを整えることで、冷えやむくみが気になるときのリセットタイムとして取り入れるのもおすすめ。
天然無垢のヒノキを使ったオーガニックな温浴体験が、スパで過ごすひとときを、より深いリラクゼーションへと導いてくれます。
くつろぎで余韻を深める、クールダウンの時間
温浴やサウナ、美容ケアの後は、リゾートを一望できるフリースペースや、テント付きのくつろぎエリアでゆったりとクールダウン。
静かに休めるくつろぎスペース、リラックスルームなどが整い、気分や体調に合わせて“何もしない時間”を選ぶのも贅沢な時間の過ごし方。
リラックスルームでは仮眠をとりながらゆっくり過ごすこともでき、岩盤浴の合間に、身体と気持ちを一度フラットに戻す余白の時間を持てます。
身体のリズムに寄り添いながら整えていく過ごし方は、忙しい日常を送る大人にこそ心地よいもの。
温冷交代によるリラックス、外気浴による余白の時間、そして自分のペースで行う美容ケアが、心身をゆるやかにリセットしてくれます。
都心から約30分というアクセスの良さでありながら、時間の流れまで変わったかのような感覚を味わえる「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」
癒やしだけで終わらせない、“整った先の自分”へつながるご褒美ウェルネスステイを、ぜひ体験してみてください。
