Photo: Raymond Wong / Gizmodo US 大手がなかなか公式アプリをリリースしない理由は？Apple Vision Proを購入したみんなさんにとって、今日は記念すべき日となりそうです。発売から2年。ついに公式のYouTubeアプリが利用できるようになりました。いろんな理由があってやっと実現したようです。公式YouTubeアプリどんな感じ？App Storeに掲載されている公式説明によると、YouTubeアプリでは