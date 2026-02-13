中国市場で進化したホンダ「HR-V」ホンダと中国東風汽車の合弁会社である東風ホンダは2026年1月8日、SUV「HR-V」の改良モデルを発表しました。日本でHR-Vといえば、1998年に「ワゴンでも、クーペでもない新しいジャンルのコンパクトカー」として登場した初代モデルを思い浮かべる人も多いかもしれません。【画像】超カッコいい！ ホンダ新型「“格安”SUV」を画像で見る（77枚）Hi-rider Revolutionary Vehicle（ハイライダ