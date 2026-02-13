現在放送中のTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』の第1話～第5話が、2月14日から期間限定でTVerで無料配信されることが決定した。 参考：『未来のムスコ』親子の溝を埋めた“颯太”天野優の無邪気な姿“まーくん”探しに暗雲も 【▷】TVerで『未来のムスコ』をみる（無料配信中）本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる同名漫画を原作とした、時を超えたラブストーリー。夢も仕事も崖っぷちのアラ