現在放送中のTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』の第1話～第5話が、2月14日から期間限定でTVerで無料配信されることが決定した。

【▷】TVerで『未来のムスコ』をみる（無料配信中） 本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる同名漫画を原作とした、時を超えたラブストーリー。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れ、奇妙な共同生活が始まる。

2月24日放送の第6話から、物語は第2章へ突入。ある人物からの告白をきっかけに、“まーくん”という存在が現実味を帯び始める。しかしそれは同時に、颯太が未来へやってきた本来の目的である“まーくんとの仲直り”の達成、そして颯太との別れの時が近づいていることも意味していて……。“まーくん”は一体誰なのか。そして、未来と颯太の行く末は？物語は新たな局面を迎える。

火曜ドラマ『未来のムスコ』

恋も仕事も夢も中途半端だった主人公がある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。

TVerで『未来のムスコ』をみる