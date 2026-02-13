SUPER BEAVERが、新曲「燦然」のMVを本日21時に公開することを発表した。「燦然」は、本日公開の『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌として書き下ろされた楽曲だ。作品の世界観に寄り添いながらも、聴く人それぞれの人生や想いに重なっていくメッセージが込められた一曲になっているという。映像は、MVの世界観を感じさせるロケーションを舞台に撮影を敢行された。渋谷龍太（Vo）が和服の衣装を身に纏うシーンもあり、楽曲が持つ