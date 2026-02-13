◾️映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』

2026年5月22日（金）全国公開

▼イントロダクション

2025年は、渋谷龍太（Vo）は映画俳優デビューを飾るなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで活動の幅を広げてきた。一方で、メジャーからの転落という大きな絶望を乗り越えた先に、“今、最もチケットが取れないバンド”と言わしめるまでに這い上がる中で彼らが見つけた、【あなた1人1人との距離感】を何より大切にする信条が絶大な支持を集めてきたバンドが、“有名になり、遠い存在へと変わってしまったのではないか”との声が聞かれるという…？ 彼らは果たして、「変わったのか、変わらないのか」。向かうところ敵なしに見える充実のアニバーサリーイヤーを、全身全霊で作り上げてきたこの1年、彼らから発せられる言葉の奥で、葛藤し、時に熱い想いをぶつけ向き合ってきたもの全てを、密着カメラが追いかけた。自分たちが見て欲しい、あなたに届けたいものを表現するのではなく、”生きるそのまま等身大”でカメラの前に居続けた4人の本当の今が証明されていく。それはときに、これまで決して観客の前で見せることの無かったSUPER BEAVERの姿であり―― 若き日の貴重な映像も交え、密着ドキュメンタリーとLIVE映像を巧みに織り交ぜながら描かれるのは、ありのままに、そして余すことなく映し出されるSUPER BEAVERと”あなた”の-現在地-だ。

https://youtu.be/guk3nmoLJ3U

公式サイト：https://superbeaver-film.toho-movie.jp

全国公開公式X：@superbeaverfilm

配給：TOHO NEXT

Ⓒ2026 映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY」製作委員会