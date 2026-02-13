リコピンたっぷりで栄養満点な「トマト煮」。煮込むだけで素材の旨みが凝縮され、大人も子どもも喜ぶご馳走が完成しますよ。今回は、鶏・豚・魚介を主役にしたバリエーション豊かな8選をご紹介。お家で手軽に本格洋食の味わいを楽しんでみませんか？【本格洋食】鶏肉のトマト煮鶏もも肉を水煮トマトや赤ワインで煮込む、本格派の洋食レシピ。バターのコクとニンニクの風味が重なり、身近な材料で作ったとは思えない奥深い仕上がり