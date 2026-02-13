プレミアリーグ 25/26の第26節 ブレントフォードとアーセナルの試合が、2月13日05:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。 ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、キーン・ルイスポッター（FW）、マティアス・イエンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェ