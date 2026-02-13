プレミアリーグ 25/26の第26節 ブレントフォードとアーセナルの試合が、2月13日05:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、キーン・ルイスポッター（FW）、マティアス・イエンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

アーセナルは後半の頭から選手交代。エベレチ・エゼ（FW）からマルティン・ウーデゴール（MF）に交代した。

61分に試合が動く。アーセナルのピエロ・インカピエ（DF）のアシストからチュクノンソー・マドゥエケ（FW）がヘディングシュートを決めてアーセナルが先制。

70分、アーセナルが選手交代を行う。チュクノンソー・マドゥエケ（FW）からブカヨ・サカ（FW）に交代した。

その直後の71分ブレントフォードが同点に追いつく。セップ・ファンデンベルフ（DF）のアシストからキーン・ルイスポッター（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ブレントフォードは4分にビタリ・ヤネルト（MF）、53分にマティアス・イエンセン（MF）、86分にダンゴ・ウアタッラ（FW）に、またアーセナルは20分にガブリエウ（DF）、30分にビクトル・ギェケレシュ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-13 07:00:09 更新