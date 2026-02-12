新日本電工 [東証Ｐ] が2月12日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比44.4％減の27億円に落ち込んだが、26年12月期は前期比2.2倍の60億円に急拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の13円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比44.9％減の13.3億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の14.7％→10.3％に低下した。