今日2月12日(木)は、西から高気圧に覆われ、西日本は晴れて気温が上がる一方、北陸から北は雨や雪で、東北や北海道の日本海側では吹雪く所もある見込みです。西日本は広く晴れ今日12日(木)は、西から張り出す高気圧に覆われて、沖縄や九州、四国を中心に朝から広く晴れる見込みです。中国、近畿、東海も午後は日差しがたっぷり届き、洗濯物の外干しや布団干しに良い一日になりそうです。朝晩と日中の気温差が大きくなりますので、