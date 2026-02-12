「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が、紅白戦で紅組の「３番・二塁」でスタメン出場すると、左翼線二塁打を放ち再びアピールに成功した。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は三遊間の守備に言及。甲子園が土のグラウンドであり、「攻めの意識」が必要なことを説いた。◇◇攻めなければいけないところを打球に