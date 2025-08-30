[2.11 プレミアリーグ第26節](スタジアム・オブ・ライト)※29:15開始<出場メンバー>[サンダーランド]先発GK 22 ロビン・ルーフスDF 5 ダニエル・バラードDF 15 オマル・アルデレーテDF 17 ヘイニウド・マンダーバDF 20 ノルディ・ムキエレMF 10 N. AnguloMF 19 アビブ・ディアラMF 27 ノア・サディキMF 28 エンゾ・ル・フェーMF 32 トレイ・ヒュームFW 9 ブライアン・ブロビー控えGK 31 M. EllborgDF 3 デニス・サーキンDF 6