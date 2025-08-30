[2.11 プレミアリーグ第26節](スタジアム・オブ・ライト)

※29:15開始

<出場メンバー>

[サンダーランド]

先発

GK 22 ロビン・ルーフス

DF 5 ダニエル・バラード

DF 15 オマル・アルデレーテ

DF 17 ヘイニウド・マンダーバ

DF 20 ノルディ・ムキエレ

MF 10 N. Angulo

MF 19 アビブ・ディアラ

MF 27 ノア・サディキ

MF 28 エンゾ・ル・フェー

MF 32 トレイ・ヒューム

FW 9 ブライアン・ブロビー

控え

GK 31 M. Ellborg

DF 3 デニス・サーキン

DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ

MF 11 クリス・リグ

MF 13 ルーク・オニエン

FW 7 ケムズダイン・タルビ

FW 12 エリエゼル・マイエンダ

FW 14 ロメイン・ムンドレ

FW 18 ウィルソン・イシドル

監督

レジス・ルブリ

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 3 遠藤航

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 47 カルビン・ラムゼイ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 42 トレイ・ナイオニ

MF 68 K. Morrison

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります