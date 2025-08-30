サンダーランドvsリバプール スタメン発表
[2.11 プレミアリーグ第26節](スタジアム・オブ・ライト)
※29:15開始
<出場メンバー>
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 5 ダニエル・バラード
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 17 ヘイニウド・マンダーバ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
MF 10 N. Angulo
MF 19 アビブ・ディアラ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 32 トレイ・ヒューム
FW 9 ブライアン・ブロビー
控え
GK 31 M. Ellborg
DF 3 デニス・サーキン
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
MF 11 クリス・リグ
MF 13 ルーク・オニエン
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
FW 14 ロメイン・ムンドレ
FW 18 ウィルソン・イシドル
監督
レジス・ルブリ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 3 遠藤航
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 47 カルビン・ラムゼイ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります