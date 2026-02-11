2月11日に放送された『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）第5話。久々に冒頭シーンからゆきお（成田凌）が登場し、文菜（杉咲花）と2人でピクニックを楽しむ様子が描かれたのだが、そんな“現在”の時間軸は冒頭とラストだけ。 参考：細田佳央太、2026年は「“大きな賭け”になる」『町田くんの世界』から“変わらない”基盤 物語の大半は、またしても文菜の過去――前回のエピソードで