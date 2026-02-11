イタリアで開催中のミラノ・コルティナオリンピックは日本勢のメダル獲得で連日、盛り上がりを見せています。こうした中ウインタースポーツのすそ野の拡大を図ろうと横手市でスキー教室が開かれました。「閉じながらでいいよ～そうそうそう～おーすごい、すごい、はい、ぎゅっと開いてみよう。OKいいね～よしよし」スキー教室はウインタースポーツのすそ野の広げよう