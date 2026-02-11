バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。今回は、友チョコを作りたい娘の相談から起こった一件です。小学校から帰宅した娘が、バレンタインのチョコを作りたいとママに相談。「わが子もいよいよ恋に目覚めた！？」なん