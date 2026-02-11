【バレンタイン・トラブル！】「友チョコ」なのに初恋？女の子同士で…？＜第5話＞#ママスタショート

バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？　甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。



今回は、友チョコを作りたい娘の相談から起こった一件です。

小学校から帰宅した娘が、バレンタインのチョコを作りたいとママに相談。「わが子もいよいよ恋に目覚めた！？」なんて浮かれるママ。しかし娘が作りたいのは、お友だち同士でチョコを贈り合う“友チョコ”。しかし……。

娘「実は初恋の子もいるんだ〜」

ママ「え……？」

娘「みんなの中に好きな子がいるんだって」

娘の言葉を聞き、みるみる青ざめていくママ。娘の話している「みんな」は全員女の子のはず。それってもしかして。受け入れがたい事実に言葉を失うママ。わかっていてもすぐに受け入れられない事情は誰にでもあるもの。しかし歩み寄らなければ一生わかりあえることはないのです。どうすればいい？

甘い？　苦い？　みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部