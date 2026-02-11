ネット上では「これってひき逃げ？」「まさか高速道路に人がいるなんて思わない」などの声も兵庫県警は2026年2月4日、兵庫県宍粟市の中国自動車道で高齢男性をはねて死亡させたとして、佐賀県に住むトラック運転手の59歳の男を自動車運転処罰法違反（過失運転致死）と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕しました。警察によると男は2月3日の午後7時半頃、宍粟市山崎町下広瀬の中国自動車道の上り線で大型トラックを運転中