ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）が、28番滑走で登場。4回転ジャンプやバックフリップで観客を魅了した。108.16点のハイスコアで堂々の首位発進を決めた。大技4回転アクセルは回避するも、日本ファンからは「安全策とは？」と驚きの声が上がった。冒頭の4回転フリップを見事に決