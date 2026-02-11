ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）が、28番滑走で登場。4回転ジャンプやバックフリップで観客を魅了した。108.16点のハイスコアで堂々の首位発進を決めた。大技4回転アクセルは回避するも、日本ファンからは「安全策とは？」と驚きの声が上がった。

冒頭の4回転フリップを見事に決めると、後半に4回転ルッツ―3回転トーループも鮮やかに成功。ステップでも魅了し、バックフリップも見せるなど大歓声を浴びた。フィニッシュを決めるとガッツポーズ。得点は108.16をマークした。

大技4回転アクセルは回避するなど、安全策の印象も持たせた。ただ、それも“マリニンにしては”の話。いとも簡単に高難度ジャンプを決め、X上のファンからは「マリニンの鬼構成（安全策）」「安全策でこの構成、恐るべし」「安全策で4Fと4Lzて何事マリニン」「安全策をとって4A回避してきました、みたいな謎パワーワードの発生」「他の選手からしたら本当に難しい、というか普通に出来ない構成」「安全策とは？」「マリニン安全策で108ですか。意味わからんw」などと驚きの声が集まった。

金メダルを獲得した団体戦では7日（日本時間8日）のSP、8日（同9日）のフリーを演技し、ともに4回転アクセルは回避。フリーで挑戦するかに注目が集まる。2位は103.07点の鍵山優真（日本）。3位は102.55点のアダム・シャオイムファ（フランス）となった。



（THE ANSWER編集部）