小学校で誰もが宿題としてやった「音読」。その音読に、脳を育てるすごい効果があることをご存じでしょうか。「東京いずみ幼稚園」の小泉敏男園長は、その驚異的な効果を強く実感している一人です。お受験なしで募集した園児が、IQを平均120にまで高めて卒園していく、そんな際立った教育成果を長年出し続けている小泉氏が、音読で楽しく子どもの脳を育てる方法を解説。著書『最高の育て方事典』より抜粋してお贈りします。脳科学