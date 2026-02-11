自民歴史的大勝＜中＞自民党の大勝で終わった衆院選から２日後の１０日。東京株式市場の熱気は冷めず、日経平均株価（２２５種）の終値は２日続けて最高値を更新した。２日間で３３００円以上も値を上げ、高市首相が自民党総裁に就任後、上げ幅は４か月で１万１０００円を超えた。背景にあるのは、高市政権の「責任ある積極財政」への期待感だ。首相は就任以降、半導体やＡＩ（人工知能）などに重点投資する成長戦略を示して