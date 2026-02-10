Image: daily_creativity / Shutterstock 急に若返った気分だけど…。Discordが、新たな年齢認証の仕組みを発表。全世界の全ユーザーを対象に、デフォルト状態では全員を未成年として扱うことが明らかになりました。全員未成年とは？Discordのいう「全ユーザーをデフォルトで未成年扱いにします」とはどういうことかというと…。既存ユーザー＆新規ユーザーが素の状態、つまり適切な年齢認証