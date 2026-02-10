愛知県は、福祉手帳の交付手続きで等級改ざんなど、不適切な事務処理があったと発表しました。 【写真を見る】｢苦情を言われなくて済む｣ 福祉手帳を“申請者に有利な等級”に改ざん… 不適切処理は計1034件 27歳男性職員 愛知 不適切処理を行っていたのは、豊川保健所の27歳の男性職員です。 愛知県によりますとこの職員は、県の精神保健福祉センターで働いていた2023年11月から去年1月にかけて、統合失調症の患者などに