日本マクドナルド（東京都新宿区）が、新作のホットスイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」を、2月18日から期間限定で発売します。【画像】うわ…おいしそ！コチラがザクもち・カスタードとろ〜りな「クリームブリュレホットドーナツ」です！食べたい！！（5枚）「クリームブリュレホットドーナツ」はキャラメル風味のもっちりしたドーナツに、ザクザクのワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌ（薄い焼き菓子を砕